Земану 77 лет, он много курит, а в прошлом еще и сильно пил. Он передвигается на коляске и страдает сахарным диабетом.
В Центральном военном госпитале Праги сообщили, что у президента осложнения ранее поставленного диагноза, сам этот диагноз там раскрывать отказались.
Как передает корреспондент Би-би-си в Праге Роб Кэмерон, в Чехии ходят слухи, что у Земана асцит — скопление жидкости в брюшной полости, являющееся следствием цирроза печени. Официально эти слухи не комментируют.
Как сообщают чешские СМИ, когда президента привезли в госпиталь, медики придерживали ему голову.
Незадолго до этого, утром в воскресенье Земан встретился в своем замке за городом с премьером Андреем Бабишем, чья правопопулистская партия ANO к удивлению многих наблюдателей не смогла набрать абсолютное большинство на субботних парламентских выборах.
Противники Бабиша намерены сформировать правящую коалицию и сместить его с поста премьера. Сам Земан до выборов говорил, что поручит формирование правительства лидеру крупнейшей партии, а не какому-то объединению из нескольких партий.
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