Президент Бразилии отозвал гарантии, что Путина не арестуют в случае визита в страну

Несмотря на то, что Бразилия признаёт юрисдикцию МУС, президент да Силва на выходных неожиданно заявил индийской новостной сети Firstpost: «Если я буду президентом Бразилии и если он [Путин] приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют».
Однако уже к понедельнику его позиция изменилась. «Я не знаю, задержит ли его бразильское правосудие. Решает судебная система, а не правительство», — заявил бразильский президент.
С тех пор, как в марте Международный уголовный суд в марте выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации украинских детей, российский президент не покидал страну. В частности, он пропустил саммит G20 в этом году в столице Индии Нью-Дели (Индия не является участником МУС).