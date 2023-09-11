Президент Бразилии отозвал гарантии, что Путина не арестуют в случае визита в страну

 
bbcrussian.com
Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva
Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva
ФОТО: Scanpix / Reuters

Президент Бразилии Лула да Силва отозвал свои личные заверения в том, что Владимира Путина не арестуют по ордеру Международного уголовного суда, если он приедет на саммит G20 в Рио-де-Жанейро.

Несмотря на то, что Бразилия признаёт юрисдикцию МУС, президент да Силва на выходных неожиданно заявил индийской новостной сети Firstpost: «Если я буду президентом Бразилии и если он [Путин] приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют».

Однако уже к понедельнику его позиция изменилась. «Я не знаю, задержит ли его бразильское правосудие. Решает судебная система, а не правительство», — заявил бразильский президент.

С тех пор, как в марте Международный уголовный суд в марте выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации украинских детей, российский президент не покидал страну. В частности, он пропустил саммит G20 в этом году в столице Индии Нью-Дели (Индия не является участником МУС).

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