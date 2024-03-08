Президент Байден — Путину и Трампу: мы не бросим союзников

«Мой предшественник, бывший президент-республиканец, говорит Путину, что тот может делать что ему заблагорассудится. Я считаю, это возмутительно, это опасно и это неприемлемо!» — заявил Байден.

Потенциальный соперник Байдена на выборах в конце этого года Дональд Трамп на одной из встреч со сторонниками рассказал о будто бы случившемся у него во время его президентства разговоре с лидером некой европейской страны НАТО. В этом разговоре Трамп будто бы заявил, что Америка не станет помогать этой стране, если на нее нападет Россия, поскольку эта страна не выполняет принятый в НАТО норматив военных расходов в 2% ВВП.