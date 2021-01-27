Версия Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент Байден в разговоре с президентом Путиным поднял вопрос о вмешательстве России в американские выборы в 2020 году, о кибератаках и задержании Навального.

Байден также выразил Путину озабоченность отравлением Навального, цитирует заявление Белого дома агентство Франс пресс. Новый президент США сообщил Путину об американской поддержке Украины против российской агрессии.

Байден позвонил днем ​​с намерением обсудить готовность продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) на пять лет, а также подтвердить решительную поддержку суверенитета Украины, рассказала Псаки на брифинге в Белом доме.

5 февраля 2021 года Договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США истекает. Команда Байдена сообщала, что новый президент хочет его все же продлить.

"Я считаю, что мы можем действовать в общих интересах наших стран, в рамках нового соглашения о СНВ и при этом дать понять России, что мы очень обеспокоены их поведением, будь то Навальный, [хакерская атака на компанию] SolarWinds или сообщения о наградах за головы американцев в Афганистане. Я попросил соответствующие службы подробно изучить каждый из этих вопросов, сообщить мне, каково именно положение дел, и я без колебаний подниму эти вопросы перед русскими", - заявил Байден.

Версия Кремля



В заявлении Кремля, опубликованном чуть ранее, ничего не говорится о Навальном.

"Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту президента США. Отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и - с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире - всего международного сообщества", - говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба Кремля проинформировала о том, что Россия и США обменялись во вторник дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях, а Путин и Байден в телефонном разговоре выразили удовлетворение в связи с этим.

Из заявления следует, что Москва и Вашингтон должны завершить все необходимые процедуры для продления договора в ближайшее дни.

Путин уже внес в Госдуму на ратификацию договор о продлении СНВ-3.

По версии Кремля, в первом разговоре президентов Путина и Байдана также затрагивались выход США из Договора по открытому небу и "проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе".

Кремль подтверждает, что президенты говорили и об Украине - в заявлении это называется "внутриукраинском урегулировании".

Путин одним из последних мировых лидеров поздравил Байдена с победой на президентских выборах - это произошло 15 декабря.

Президент России отрицает любую причастность властей к предполагаемому отравлению Навального.

Навальный вернулся в Россию 17 января и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он заключен под стражу в СИЗО "Матросская тишина". Федеральная служба исполнения наказаний обвинила его в том, что он не отмечался в инспекции и потребовала заменить на реальный условный срок по делу "Ив Роше".

23 января в Москве и десятках крупных городов страны прошли многотысячные акции протеста в поддержку Навального.

Путин накануне заявил, что протесты должны быть в рамках закона. Он также впервые прокомментировал фильм Навального о дворце в Геленджике, заявив, что он не принадлежал и не принадлежит ни ему, ни его близким.

"В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов", - резюмировали в Кремле.

Инаугурация Байдена состоялась 20 января.