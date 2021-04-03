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Президент Аргентины Альберто Фернандес, привившийся в январе российской вакциной "Спутник V", сообщил о положительном тесте на антиген коронавируса. Фернандес сообщил в Twitter, что сдал тест после повышения температуры до 37,3°C и появления небольшой головной боли.
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В ожидании результата ПЦР-теста президент Аргентины изолировался и следует предписаниям своего лечащего врача. Также он предупредил людей, с которыми встречался последние 48 часов, о возможной опасности заражения. По словам Фернандеса, он чувствует себя хорошо.

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, где была разработана российская вакцина, президенту ответили, что "Спутник V" на 91,6% эффективен против инфекции и на 100% эффективен против тяжелых случаев.

"Если инфекция действительно подтверждена и имеет место, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов", - заявили в центре имени Гамалеи, пожелав Фернандесу скорейшего выздоровления.

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА "Новости", что симптомы, о которых сообщил Фернандес, напоминают гриппоподобный синдром. "Вакцинация не исключает заражение, как мы и говорили, восемь процентов привитых находятся в зоне риска, но она исключает тяжелые последствия. <...> Будем надеяться, что на 37,3 все остановится и никаких более серьезных симптомов не будет", - прокомментировал он.

62-летний президент Аргентины сделал прививку на следующий день после того, как Национальное управление по лекарствам, продуктам питания и медицинским технологиям страны одобрило "Спутник V" для использования лицами старше 60 лет. Фернандес стал вторым главой государства после президента Гвинеи Альфа Конде, получившем российскую вакцину.

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