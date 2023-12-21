Президент Аргентины обещает масштабные экономические реформы

Новый президент Аргентины Хавьер Милей в среду, 20 декабря, анонсировал пакет мер, направленных на дерегулирование экономики. Меры предполагают отмену или изменение 300 существующих норм, заявил глава государства в телеобращении. Он особо выделил неотложность реформ, указав, что действующие правила препятствовали экономическому росту.

В частности, ожидается отмена ряда законов, регулирующих рынки труда и недвижимости. Реформа трудового законодательства призвана облегчить создание "реальных рабочих мест", пояснил Милей. Кроме того, все государственные компании будут преобразованы в акционерные общества с целью их дальнейшей приватизации.

В этот же день в Буэнос-Айресе прошел многотысячный марш против либеральной экономической политики нового правительства. Протест носил преимущественно мирный характер. Власти ранее пригрозили жестко ответить на возможную блокаду улиц со стороны демонстрантов.

Проблемы аргентинской экономики