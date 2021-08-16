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Президент Афганистана Ашраф Гани объяснил свое бегство из страны стремлением избежать кровопролития. "Талибан" ясно дал понять, что готов осуществить кровавое нападение на Кабул и его жителей. Я решил уехать, чтобы не допустить кровопролития", — написал глава государства в воскресенье, 15 августа, в соцсети Facebook.
Ashrafas Ghani
Ashrafas Ghani
© AFP / Scanpix

Гани признал поражение официальных властей страны и отметил, что теперь именно талибы несут ответственность "за защиту чести и собственности" своих соотечественников. "Талибану" "предстоит новое историческое испытание" — "либо он сохранит имя и честь Афганистана", либо уступит дорогу иным силам, отметил афганский президент.

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На момент публикации неизвестно, где именно за рубежом находится Гани, покинувший Афганистан ранее в этот же день. Среди возможных стран называют Узбекистан, Таджикистан и Оман.

Лондон призвал союзников к общей позиции по "Талибану"


Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предостерег западные страны от "преждевременного" и одностороннего признания "Талибана" в качестве легитимной власти в стране. Он отметил, что понимает всю сложность ситуации, однако указал союзникам Лондона на необходимость работать вместе и не признавать "Талибан" без общего согласования.

"Талибан" несколькими часами ранее фактически объявил о захвате власти в Афганистане. Кабул оказался окружен войсками движения. По некоторым данным, вооруженные талибы уже вступили в город. США и Великобритания эвакуируют своих граждан, сотрудники диппредставительства Германии вывезены в аэропорт Кабула, в ближайшие часы их начнут вывозить из страны.

Представитель "Талибана" сообщил, что движение намерено вскоре провозгласить Исламский Эмират Афганистан. Так называлось частично признанное государство под контролем талибов на территории Афганистана в 1996-2001 годах.

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Deutsche Welle
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