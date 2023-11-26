Пресс-секретарь Meta Энди Стоун объявлен в розыск в РФ

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск Энди Стоуна - пресс-секретаря американской корпорации Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram. На это в воскресенье, 26 ноября, обратило внимание интернет-издание "Медиазона", обнаружившее его в базе ведомства.

Согласно данным издания, карточка с именем Стоуна появилась в базе розыска МВД еще в феврале 2023 года. В середине ноября один из российских судов также принял решение о его заочном аресте по статье о содействии терроризму, пишет "Медиазона".

Уголовное дело против Meta

По этой же статье Следственный комитет России 11 марта 2022 года возбудил против Meta уголовное дело из-за решения компании не блокировать украинских пользователей Facebook и Instagram за посты, призывающие к "смерти российских захватчиков". О решении объявил именно Стоун, как пресс-секретарь Meta.