Премию Нобеля по экономике вручили за работы о женщинах на рынке труда

Голдин собрала данные более чем за 200 лет, чтобы продемонстрировать, как и почему изменились гендерные различия в доходах и уровне занятости населения. Среди прочего, её исследования объясняют причины сохраняющегося гендерного разрыва на рынке труда. Одна из работ показывает, что экономический рост часто не ведёт к увеличению дохода женщин.

Также Голдин показала, что доступ к противозачаточным таблеткам сыграл важную роль на рынке труда, предоставив женщинам больше возможностей для построения карьеры.

"Статьи Голдин очень интересно читать – это история человеческого капитала, то есть образования и технологий в XX веке", – писал о возможных лауреатах премии российский экономист Константин Сонин ещё в 2020 году.