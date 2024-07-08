2024.07.08 09:13

Премьер Венгрии прилетел в Пекин на переговоры с лидером КНР

 
Deutsche welle
Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas lankosi Pekine
Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas lankosi Pekine
ФОТО: HANDOUT | AFP / Scanpix

Виктор Орбан заявил, что прибыл в Пекин для продолжения „мирной миссии“. До этого венгерский премьер-министр побывал в Москве и Киеве.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин. Об этом в ночь на понедельник, 8 июля, сообщил его пресс-секретарь.

Представитель венгерского премьера уточнил, что в Пекине Орбан собирается провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Сам политик заявил, что его визит является продолжением „мирной миссии“ по дипломатическому урегулированию войны в Украине. Как пишет агентство ТАСС, ранее Виктор Орбан анонсировал на 8 июля „сюрприз и неожиданные встречи“.

Виктор Орбан посетил Киев и Москву

Премьер Венгрии 2 июля впервые с начала войны в Украине побывал в Киеве. Там он предложил президенту страны Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность временного прекращения огня.

Выступая на совместной пресс-конференции с Зеленским в тот день, Орбан отметил, что Будапешт ценит инициативы Киева, направленные на достижение мира, но считает, что их реализация потребует много времени. „Поэтому я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли поступить немножко иначе: прекратить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров“, - заявил венгерский политик.

Уже 5 июля Виктор Орбан прибыл с необъявленным визитом в Москву. Там он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего пришел к выводу, что позиции украинской и российской сторон по прекращению войны в Украине крайне далеки друг от друга. „Нужно сделать очень много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны, - привел „Интерфакс“ слова Орбана на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле. - Однако важнейший шаг мы сделали: установили контакт, и я буду работать и дальше в этом направлении“.

Венгерский премьер рассказал, что узнал мнение Путина по трем вопросам: о различных мирных инициативах, о возможности прекращения огня и мирных переговоров и его видение Европы после войны.

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