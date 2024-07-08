Премьер Венгрии прилетел в Пекин на переговоры с лидером КНР

Выступая на совместной пресс-конференции с Зеленским в тот день, Орбан отметил, что Будапешт ценит инициативы Киева, направленные на достижение мира, но считает, что их реализация потребует много времени. „Поэтому я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли поступить немножко иначе: прекратить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров“, - заявил венгерский политик.

Уже 5 июля Виктор Орбан прибыл с необъявленным визитом в Москву. Там он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего пришел к выводу, что позиции украинской и российской сторон по прекращению войны в Украине крайне далеки друг от друга. „Нужно сделать очень много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны, - привел „Интерфакс“ слова Орбана на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле. - Однако важнейший шаг мы сделали: установили контакт, и я буду работать и дальше в этом направлении“.