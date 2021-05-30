Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондз тихо обвенчались в Вестминстерском соборе в Лондоне, подтвердил представитель канцелярии премьера в воскресенье, 30 мая. По его словам, церемония венчания состоялась накануне днем "в узком кругу", свою свадьбу молодые отпразднуют с семьей и друзьями будущим летом. Из-за коронавирусных ограничений сейчас в Великобритании на свадьбах могут присутствовать не более 30 человек.
Ранее о "тайном" венчании Джонсона и Саймондз сообщили британские таблоиды The Sun и Mail On Sunday. Это стало сюрпризом, поскольку The Sun только несколько дней тому назад сообщала, что церемония бракосочетания запланирована на лето будущего года.
Многодетный отец Борис Джонсон
56-летний Борис Джонсон и 33-летняя активистка-эколог Кэрри Саймондз обручились в феврале 2020 года. В апреле того же года у них родился сын Уилфред Лори Николас.
Для Джонсона это третий брак, для Саймондс - первый. Помимо Уилфреда, у Джонсона еще пятеро детей, в том числе четверо - от брака со второй женой Мариной Уилер. Еще один ребенок родился у Джонсона в 2009 году после внебрачной связи.
Борис Джонсон стал вторым в истории премьер-министром Великобритании, который женился, будучи главой правительства. До него будучи на посту главы правительства женился лишь Роберт Дженкинсон в 1822 году.
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