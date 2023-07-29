Премьер Польши заявил о выдвижении более 100 наемников ЧВК «Вагнер» в район Сувалкского коридора

«Вероятно, они (наемники) будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам попасть на территорию Польши для ее дестабилизации. Но также вероятно, что они попытаются проникнуть в Польшу, представляясь нелегальными мигрантами, и это создает дополнительные риски», — заявил Матеуш Моравецкий (цитата Polsat News).
После появления лагерей наемников ЧВК «Вагнер» на территории Беларуси польские власти решили усилить свои войска на восточной границе.
Накануне министр обороны Польши заявил о планах увеличить численность армии в два раза — со 172 тысяч до 300 тысяч военных.
Как на модернизацию вооруженных сил Польши повлияла война в Украине, объяснял военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов.