Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опасается эскалации конфликта с Беларусью. "В настоящее время ситуация стабильна, но она становится все более угрожающей. Мигранты используются Беларусью в качестве оружия. И их целями являются Германия, Франция, Нидерланды", - заявил глава польского правительства в интервью газете Bild, публикуемом в четверг, 18 ноября.

Моравецкий опасается перерастания ситуации в открытый военный конфликт. На соответствующий вопрос газеты он ответил "Мы не можем этого исключить". "Белорусские силы провоцируют все больше и больше", - отметил польский премьер. По его убеждению, правитель Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин, "очевидно, следуют стратегии, направленной на то, чтобы вселить неуверенность, дестабилизировать Запад. Мы не знаем, что еще они планируют. Возможно также, что кризис на границе предназначен только для того, чтобы отвлечь внимание от новых военных атак, которые Путин готовит в Украине", - убежден Моравецкий.

Политик заявил, что поляки полны решимости любыми средствами защитить "свою границу, восточную границу Европы и НАТО". "Если мы не сможем удержать тысячи мигрантов сегодня, то скоро их будут сотни тысяч, миллионы, направляющихся в Европу", - уверен Моравецкий.

Моравецкий критикует политику Меркель

В этой связи глава польского правительства подверг резкой критике миграционную политику, проводившуюся в последние годы правительством канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel). "Она поставила под угрозу суверенитет многих европейских государств и породила искусственный мультикультурализм. Это была опасная политика для Европы и для всего мира", - считает Моравецкий.