Премьер-министром Франции назначен 34-летний Габриэль Атталь

Ожидается, что в ближайшее время он произведет перестановки в правительстве. Возглавляя министерство образования, Атталь, в частности, выступал за запрет ношения длинных мусульманских платьев в школах и тестовое введение школьной формы.

Отставка Элизабет Борн

Накануне ушла в отставку с должности премьер-министра Франции Элизабет Борн, подав прошение об уходе менее чем после двух лет пребывания на посту главы правительства. В своем обращении по случаю отставки Борн высказалась за продолжение намеченных реформ. Эмманюэль Макрон поблагодарил ее за работу в качестве премьер-министра. "Ваша работа на службе нации была образцовой каждый день", - написал Макрон в соцсети Х.