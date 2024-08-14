Премьер-министр Японии Фумио Кисида отказался от выдвижения на второй срок

Кисида был избран председателем правящей Либерально-демократической партии в 2021 году, и его трехлетний срок истекает в сентябре. Его решение означает, что новый лидер, который победит на партийном голосовании, сменит его на посту премьер-министра, поскольку ЛДП контролирует обе палаты парламента.
Он объявил, что появление нового лидера должно показать, что партия меняется к лучшему. Кисида сказал, что поддержит нового главы партии.
На фоне коррупционных скандалов внутри партии Кисида столкнулся с тем, что уровень его поддержки опустился ниже 20%. Поражение на местных выборах ранее в этом году подорвало его влияние и законодатели от ЛДП заговорили о необходимости появления нового лидера перед следующими всеобщими выборами.
С тех пор, как разразился коррупционный скандал, Кисида уволил ряд членов кабинета министров и других партийных чиновников, распустил партийные фракции, которые критиковались как источник политики „деньги в обмен на благоприятствование“. Он также провел закон, ужесточающий контроль за политическими фондами. Тем не менее, общественная поддержка его правительства продолжила сокращаться.
Скандал был связан с политическими фондами, которые пополнялись за счет продажи билетов на партийные мероприятия. В нем оказались замешаны более 80 законодателей, в основном принадлежащие к основной фракции партии, которую ранее возглавлял убитый бывший премьер-министр Синдзо Абэ. В январе были предъявлены обвинения десяти законодателям и их помощникам.
Посол США в Токио Рам Эмануэль назвал Кисиду „настоящим другом Соединенных Штатов“, заявил, что в период его работы на посту премьера Токио и Вашингтон „открыли новую эру отношений для Альянса“.
„Работая бок о бок с президентом [США] Байденом, премьер-министр Кисида помог создать структуру партнерств и альянсов в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, которой суждено пройти проверку временем“, – написал Рам в соцсети X.