2024.08.14 15:50

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отказался от выдвижения на второй срок

 
"Голос Америки"
Japonijos premjeras F. Kishida traukiasi iš kovos dėl savo partijos lyderio kėdės
Japonijos premjeras F. Kishida traukiasi iš kovos dėl savo partijos lyderio kėdės
ФОТО: EPA-ELTAPHILIP FONG / POOL | Epa - Elta

Премьер-министр Японии Фумио Кисида неожиданно объявил в среду, что он не будет участвовать в предстоящих в сентябре выборах руководства партии, тем самым открыв путь для нового премьер-министра.

Кисида был избран председателем правящей Либерально-демократической партии в 2021 году, и его трехлетний срок истекает в сентябре. Его решение означает, что новый лидер, который победит на партийном голосовании, сменит его на посту премьер-министра, поскольку ЛДП контролирует обе палаты парламента.

Он объявил, что появление нового лидера должно показать, что партия меняется к лучшему. Кисида сказал, что поддержит нового главы партии.

На фоне коррупционных скандалов внутри партии Кисида столкнулся с тем, что уровень его поддержки опустился ниже 20%. Поражение на местных выборах ранее в этом году подорвало его влияние и законодатели от ЛДП заговорили о необходимости появления нового лидера перед следующими всеобщими выборами.

С тех пор, как разразился коррупционный скандал, Кисида уволил ряд членов кабинета министров и других партийных чиновников, распустил партийные фракции, которые критиковались как источник политики „деньги в обмен на благоприятствование“. Он также провел закон, ужесточающий контроль за политическими фондами. Тем не менее, общественная поддержка его правительства продолжила сокращаться.

Скандал был связан с политическими фондами, которые пополнялись за счет продажи билетов на партийные мероприятия. В нем оказались замешаны более 80 законодателей, в основном принадлежащие к основной фракции партии, которую ранее возглавлял убитый бывший премьер-министр Синдзо Абэ. В январе были предъявлены обвинения десяти законодателям и их помощникам.

Посол США в Токио Рам Эмануэль назвал Кисиду „настоящим другом Соединенных Штатов“, заявил, что в период его работы на посту премьера Токио и Вашингтон „открыли новую эру отношений для Альянса“.

„Работая бок о бок с президентом [США] Байденом, премьер-министр Кисида помог создать структуру партнерств и альянсов в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, которой суждено пройти проверку временем“, – написал Рам в соцсети X.

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"Голос Америки"
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