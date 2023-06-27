27 июня 2023 г. 14:41

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина больше не является суверенным государством

 
ru.DELFI.lt
Viktoras Orbanas
Viktoras Orbanas
ФОТО: AFP / Scanpix

"Украина больше не является суверенным государством. У нее нет денег и оружия. Она может воевать только благодаря помощи", - заявил Орбан в опубликованном во вторник интервью газете Bild. "США решают, когда наступит мир", - также добавил он, сообщают tass.ru.

"Реальность такова, что сотрудничество между Украиной и Западом провалилось. <...> Я думаю, что то, что украинцы сражаются на передовой, а мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, и они могут выиграть войну против России, - это неправильное понимание ситуации. Это невозможно", - заявил премьер-министр Венгрии.

В то же время Орбан подчеркнул, что если бы в самом начале конфликта были проведены полноценные переговоры, то многих жертв удалось бы избежать. "Моя позиция с самого начала заключалась в том, что мы не должны превращать конфликт в глобальную войну или что-то в этом роде, а должны изолировать его и переложить ответственность с военных на политиков и дипломатов, потому что этой войны не должно было быть", - утверждает премьер-министр Венгрии. Он также подчеркнул, что необходимо вернуться к переговорам, так как это единственный способ спасти жизни.

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