Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина больше не является суверенным государством

"Реальность такова, что сотрудничество между Украиной и Западом провалилось. <...> Я думаю, что то, что украинцы сражаются на передовой, а мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, и они могут выиграть войну против России, - это неправильное понимание ситуации. Это невозможно", - заявил премьер-министр Венгрии.

В то же время Орбан подчеркнул, что если бы в самом начале конфликта были проведены полноценные переговоры, то многих жертв удалось бы избежать. "Моя позиция с самого начала заключалась в том, что мы не должны превращать конфликт в глобальную войну или что-то в этом роде, а должны изолировать его и переложить ответственность с военных на политиков и дипломатов, потому что этой войны не должно было быть", - утверждает премьер-министр Венгрии. Он также подчеркнул, что необходимо вернуться к переговорам, так как это единственный способ спасти жизни.