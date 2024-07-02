Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев впервые с начала войны. Он призвал Зеленского подумать о перемирии с Россией

„Цель венгерского председательства — внести свой вклад в поиск решения проблем, которые встают перед Европейским союзом. Поэтому я совершаю свой первый визит в Киев“, — написал Орбан в фейсбуке во вторник под фотографией, на которой он и Владимир Зеленский жмут друг другу руки.

„Война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. Мы очень высоко ценим все инициативы президента Зеленского ради достижения мира. Я рассказал господину президенту, что эти инициативы требуют много времени. Из-за правил международной дипломатии они очень сложны. Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли пойти немного другим путем, прекратить огонь и потом продолжить переговоры“, - сказал Орбан.