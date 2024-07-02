Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев впервые с начала войны. Он призвал Зеленского подумать о перемирии с Россией

Визит проходит на следующий день после того, как Венгрия стала председательствовать в Совете ЕС.
„Цель венгерского председательства — внести свой вклад в поиск решения проблем, которые встают перед Европейским союзом. Поэтому я совершаю свой первый визит в Киев“, — написал Орбан в фейсбуке во вторник под фотографией, на которой он и Владимир Зеленский жмут друг другу руки.
Украинские СМИ опубликовали запись совместной пресс-конференции Орбана и Зеленского, на которой премьер-министр Венгрии призвал президента Украины подумать о прекращении огня.
„Война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. Мы очень высоко ценим все инициативы президента Зеленского ради достижения мира. Я рассказал господину президенту, что эти инициативы требуют много времени. Из-за правил международной дипломатии они очень сложны. Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли пойти немного другим путем, прекратить огонь и потом продолжить переговоры“, - сказал Орбан.
Представители Украины и стран Запада ранее неоднократно говорили, что сейчас любое перемирие будет выгодно России, поскольку позволит ей накопить ресурсы для будущего наступления. Накануне, в интервью американскому изданию, президент Зеленский сказал, что в принципе готов пойти на непрямые переговоры с Владимиром Путиным при участии международных посредников.
Виктор Орбан также заявил, что надеется на улучшение отношений между Будапештом и Киевом, и первым шагом к этому может стать заключение широкого соглашения о сотрудничестве.
Он также сказал, что Венгрия готова принять участие в модернизации украинской экономики.
Ожидается, что во второй половине дня во вторник оба лидера выступят с официальными заявлениями.
Почему Орбан поехал в Киев?
Это первый визит Орбана в Киев за десять с лишним лет. До этого он не бывал в Украине ни при нынешнем президенте Зеленском, ни при его предшественнике Петре Порошенко.
В последний раз Орбан посещал Украину в 2012 году для переговоров с Виктором Януковичем, возглавлявшим страну в тот период.
Первыми о визите Орбана в Киев в понедельник написали со ссылкой на анонимные источники британские газеты Financial Times и Guardian.
По сведениям этих СМИ, Орбан решил съездить в Киев после того, как Украина ради снятия венгерского вето на начало переговоров о ее вступлении в ЕС пошла на уступки Венгрии в вопросе особых прав мадьярского меньшинства в Закарпатье.
Ранее глава пресс-службы Орбана Берталан Хаваши сообщил газете Magyar Nemzet, что Зеленский и Орбан обсудят перспективы окончания войны.
„Важнейшая тема дискуссии — возможность достижения мира. Виктор Орбан и Владимир Зеленский также обсудят актуальные вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений“, — сказал Хаваши (цитата по агентству „Интерфакс-Украина“).
С 1 июля Венгрия на полгода заняла пост страны-председателя ЕС, но, как сказал Guardian анонимный собеседник в Киеве, было не вполне ясно, в каком качестве Орбан собирается в Украину: как премьер-министр своей страны или как представитель ЕС. „Тут явно есть конфликт [между интересами ЕС и Будапешта]“, — сказал источник газеты.
Орбан остается единственным европейским лидером, поддерживающим отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Он также высказывался против помощи Украине и недавно заблокировал решение ЕС о выделении Киеву масштабного пакета финансовой помощи. Венгрия согласилась снять свое вето только после того, как остальные лидеры Евросоюза на специальном саммите заявили Орбану, что его позиция в этом отношении недопустима.
Орбан также возражал против решения НАТО принимать более активное участие в оказании военной помощи Украине. Альянс утвердил программу содействия Киеву только после того, как Венгрия получила гарантии, что ее представители не будут в ней участвовать.
В середине мая Зеленский и Орбан провели телефонный разговор, который, по словам президента Украины, был продолжительным и обстоятельным.
Летом Венгрия также сняла возражения против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. По сведениям украинской прессы, в ответ Киев пошел на некоторые уступки в отношении положения национальных меньшинств, в том числе украинских венгров.
Как писало издание „Украинская правда“, речь шла об 11 требованиях Будапешта, которые касаются права на использование венгерского языка при обучении школьников и особого статуса территорий, где живут этнические венгры.
„В Брюсселе так продолжаться не может“
Накануне приезда в Киев Виктор Орбан дал развернутое интервью венгерскому телевидению, в котором, в частности, дал понять, что скорого конца войны между Россией и Украиной ждать не приходится, так как на основные должности в ЕС на прошлой неделе были назначены люди, представляющие провоенные силы Европы.
В частности, он имел в виду премьер-министра Эстонии Кайю Каллас, которая вскоре сложит с себе премьерские полномочия и займет пост главы европейской дипломатии вместо Жозепа Борреля.
Каллас выступает за продолжение европейской помощи Киеву вплоть до победы Украины и является резким критиком Кремля и лично Путина.
Орбан убежден, что триумф правых партий на прошедших недавно выборах в Европарламент, а также на местных выборах в ряде европейских стран, говорит о том, что Европа желает смены курса.
Однако, сказал он, Брюссель в нынешнем его виде не готов это признать и мертвой хваткой цепляется за власть.
Президент Венгрии дал понять, что именно эта его позиция, а также независимая политика Венгрии в отношении нелегальной миграции, экологии и экономики делают его неугодной персоной в коридорах европейской власти.