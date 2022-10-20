Трасс сообщила, что уже подала прошение об отставке королю Карлу III. По ее словам, теперь Консервативная партия проведет новые выборы лидера, который и возглавит правительство.

Ранее премьер-министр подверглась уничтожающей критике за свои налоговые инициативы, ей пришлось поменять министра финансов и отказаться от заявленных бюджетных планов.

Популярность консерваторов в последние недели упала до рекордно низких значений за всю историю социологических исследований в Британии.

Трасс была избрана лидером Консервативной партии и премьер-министром пять недель назад.