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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что подает в отставку.
Liz Truss
Liz Truss
© Reuters / Scanpix

Трасс сообщила, что уже подала прошение об отставке королю Карлу III. По ее словам, теперь Консервативная партия проведет новые выборы лидера, который и возглавит правительство.

Ранее премьер-министр подверглась уничтожающей критике за свои налоговые инициативы, ей пришлось поменять министра финансов и отказаться от заявленных бюджетных планов.

Популярность консерваторов в последние недели упала до рекордно низких значений за всю историю социологических исследований в Британии.

Трасс была избрана лидером Консервативной партии и премьер-министром пять недель назад.

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