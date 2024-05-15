Премьер-министр Словакии ранен в результате покушения

Корреспондент Denník N находился рядом с местом случившегося. Он не видел момента покушения, но слышал выстрелы. Затем он увидел, как охранники подняли премьер-министра с земли, погрузили в машину и увезли.
Очевидцы сообщили, что Фицо перед тем, как в него стреляли, подошёл к приветствовавшим его его людям. Pravda пишет, что подозреваемый крикнул перед выстрелами: „Робо, иди сюда!“ Сообщается, что премьер-министр находится в тяжёлом состоянии, в него могли попасть две-три пули.
После покушения остановлено пленарное заседание словацкого парламента. Представители политических партий, в том числе оппозиционных, выражают в СМИ поддержку раненому премьер-министру.
Фицо был назначен главой правительства в октябре, после победы его популистской партии „Курс - словацкая социал-демократия“ на парламентских выборах. Партия придерживается евроскептической и националистической позиций, и перед выборами выступала за ограничение военной помощи Украине и резкое ужесточение миграционного контроля.
Покушение на него прошло между президентскими выборами в апреле, где победил ещё один евроскептик, бывший член партии Фицо Петер Пеллегрини, и выборами в Европарламент в июне.