Премьер-министр Швеции: "Мы никогда не были ближе к НАТО, чем сейчас"

“Раньше мы были вне (НАТО - Delfi), а теперь все меньше и меньше. Я бы сказал, что мы никогда не были ближе к НАТО, чем сейчас. Честно говоря, я думаю, что мы быстро становимся частью Альянса”, - отметил Кристерссон.
Он отметил, что Швеция делает многое для вступления в НАТО, в частности, усиливая сотрудничество с союзниками.
“А всего две недели назад мы провели на Готланде переговоры по сотрудничеству в области обороны между Объединенными экспедиционными силами вместе со всеми странами Северной Европы, Балтии, Нидерландами и Великобританией, что, честно говоря, получилось не случайно. Так что, я думаю, что сейчас мы добились большого прогресса. И мы все еще ждем формализации”, - отметил шведский премьер-министр.
Напомним, 23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и отправил его на рассмотрение в парламент. Кроме Турции и Венгрии протокол ратифицировали все страны-члены Альянса. В сентябре Эрдоган заявил, что парламент Турции одобрит заявку Швеции, если администрация президента США подготовит почву для продажи самолетов F-16 Анкаре.