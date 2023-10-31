Премьер-министр Швеции: "Мы никогда не были ближе к НАТО, чем сейчас"

“Раньше мы были вне (НАТО - Delfi), а теперь все меньше и меньше. Я бы сказал, что мы никогда не были ближе к НАТО, чем сейчас. Честно говоря, я думаю, что мы быстро становимся частью Альянса”, - отметил Кристерссон.

Он отметил, что Швеция делает многое для вступления в НАТО, в частности, усиливая сотрудничество с союзниками.

“А всего две недели назад мы провели на Готланде переговоры по сотрудничеству в области обороны между Объединенными экспедиционными силами вместе со всеми странами Северной Европы, Балтии, Нидерландами и Великобританией, что, честно говоря, получилось не случайно. Так что, я думаю, что сейчас мы добились большого прогресса. И мы все еще ждем формализации”, - отметил шведский премьер-министр.