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В стране проходят крупные протесты, вызванные недовольством экономической ситуацией. Лидеры партий Шри-Ланки потребовали отставки премьер-министра Ранила Викрамасингхе и президента.
Ranilas Wickremesinghe
Ranilas Wickremesinghe
© AFP/Scanpix

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе готов оставить свой пост по требованию партийных лидеров. Об этом в субботу, 9 июля, заявил его официальный представитель.

Несколькими часами ранее Викрамасингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с протестами, вызванными недовольством экономической ситуацией в стране. Политики потребовали, чтобы президент Готабая Раджапакса и премьер-министр ушли в отставку.

Временным президентом может стать спикер парламента

Как сообщил лидер партии "Мусульманский конгресс Шри-Ланки" Абдул Рауф Хаким агентству AP по итогам встречи, главы политических сил согласились, что временным президентом страны должен стать спикер парламента Махинда Япа Абеивардена. В свою очередь, премьер-министр Викрамасингхе заявил, что оставит свой пост, когда стороны договорятся о формировании нового правительства.

В субботу в Коломбо проходят многотысячные акции протеста. Демонстранты прорвали полицейские баррикады и ворвались на территорию резиденции главы государства, требуя его отставки. Часть протестующих проникла в здание. Как сообщали СМИ, Готабая Раджапакса успел покинул резиденцию до того, как участники акций попали внутрь.

Ранее власти Шри-Ланки объявили, что государство стало неплатежеспособным, до конца текущего года ему придется бороться с беспрецедентным экономическим кризисом. Премьер-министр Ранил Викрамасингхе заявил парламенту, что страна скатится в глубокую рецессию и продолжит испытывать финансовые трудности в 2023 году.

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Deutsche Welle

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