Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подал в отставку на фоне скандала

 
Euronews
Antonio Costa
Antonio Costa
ФОТО: Reuters / Scanpix
Решение принято по итогам расследования прокуратуры по сделкам по разведке водорода и лития.

Сегодня утром прокуратура провела рейды в нескольких министерствах и официальной резиденции премьер-министра.

Во вторник премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что уходит в отставку после того, как он оказался замешанным в широкомасштабном расследовании коррупции.

В своем выступлении по телевидению Коста сказал, что "в этих обстоятельствах я подал заявление об отставке президенту республики".

Верховный суд, как сообщила прокуратура, также рассматривает вопрос об использовании подозреваемыми имени премьер-министра и его личном участии в раскрытии расследуемых действий.

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