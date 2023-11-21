Премьер-министр Израиля встретился с семьями заложников ХАМАС

 
Радио Свобода
Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu
Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu
ФОТО: Sipa / Scanpix

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с семьями заложников, которых с 7 октября удерживает в секторе Газа палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и Евросоюзе.

По словам Нетаньяху, он рассказал родственникам о дипломатических, разведывательных и оперативных усилиях для освобождения захваченных израильтян.

Премьер-министр отметил, что израильские власти будут работать над освобождением захваченных ХАМАС, пока не добьются успеха.

В свою очередь один из лидеров палестинской радикальной группировки Исмаил Хания сообщил, что ХАМАС и Израилем достигли прогресса в вопросе соглашения о перемирии.

Палестинцы передали свой ответ Катару и другим посредникам в переговорах c Израилем, отметил Хания без уточнения деталей.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Радио Свобода
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии