Премьер-министр Израиля встретился с семьями заложников ХАМАС

По словам Нетаньяху, он рассказал родственникам о дипломатических, разведывательных и оперативных усилиях для освобождения захваченных израильтян.

Премьер-министр отметил, что израильские власти будут работать над освобождением захваченных ХАМАС, пока не добьются успеха.

В свою очередь один из лидеров палестинской радикальной группировки Исмаил Хания сообщил, что ХАМАС и Израилем достигли прогресса в вопросе соглашения о перемирии.