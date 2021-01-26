Данное решение принято с целью урегулировать политический кризис в стране после утраты правящей коалицией абсолютного большинства в Сенате в связи с выходом из нее партии "Живая Италия" экс-премьера Маттео Ренци.
Конте рассчитывает вновь сформировать правительство
Как отмечает Reuters со ссылкой на неназванного члена правительства, Конте рассчитывает получить от президента новый мандат на формирование правительства с более широкой поддержкой в парламенте. Другие члены правящей коалиции — Движение "5 звезд" и Демократическая партия выразили поддержку Конте.
Джузеппе Конте возглавляет правительство Италии с июня 2018 года.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
За окном - снегопад, жителям рекомендуют не ездить по лесным дорогам (13)
В Литве продолжается снегопад, поэтому как синоптик...
Предупреждение: количество случаев COVID-19 сокращается, но не стоит надеяться на послабления (31)
25 января состоялось заседание правительственной...
"Крым не бутерброд", "водочка" и другие мемы. Как воспринимают Навального в Украине? (133)
Малая родина Анатолия Навального , отца российского...
Минздрав Литвы не собирает информацию о врачах, отказавшихся от прививок от COVID-19 (28)
Минздрав Литвы не собирает информацию о врачах,...