Премьер-министр Финляндии: при необходимости мы можем закрыть всю восточную границу

Премьер-министра Петтери Орпо (Коалиционная партия) рассказал, что он прибыл на МАПП в Кухмо, чтобы лично ознакомиться с ситуацией, а также поддержать работу пограничников.

"Какое-то время российские власти пропускали людей без надлежащих документов. У нас есть признаки, что эта деятельность носит организованный характер", – заявил Орпо.

Он подчеркнул, что у правительства ”высокая готовность” принять дальнейшие ограничения при ухудшении ситуации. Орпо заверил, что разрешить проблему через дипломатические каналы с Россией не удалось.

"Поэтому у нас готовятся дополнительные меры. Эти решения должны быть тщательно подготовлены и соразмерны (ситуации)", – сообщил глава кабмина

Начальник пограничной службы генерал-лейтенант Паси Костамоваара, в свою очередь, подчеркнул, что пограничники держат ситуацию под контролем.

Пограничные станции Иматра, Ниирала, Нуйямаа и Ваалимаа были закрыты до 18 февраля.