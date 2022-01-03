«Мы сохраняем возможность подать заявку на вступление в НАТО. Мы должны дорожить этой свободой выбора и сохранять ее, потому что она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности», — подчеркнула она.

По словам Марин, Финляндия активизирует оборонное сотрудничество с ЕС.

Ранее в своем предновогоднем обращении президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что требования России о гарантиях безопасности со стороны США и НАТО беспокоят Европу, поскольку они противоречат сложившемуся порядку обеспечения европейской безопасности.