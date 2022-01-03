aA
Финляндия сохраняет за собой возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин, передает телеканал Yle.
Sanna Marin
Sanna Marin
© Vida Press

«Мы сохраняем возможность подать заявку на вступление в НАТО. Мы должны дорожить этой свободой выбора и сохранять ее, потому что она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности», — подчеркнула она.

По словам Марин, Финляндия активизирует оборонное сотрудничество с ЕС.

Ранее в своем предновогоднем обращении президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что требования России о гарантиях безопасности со стороны США и НАТО беспокоят Европу, поскольку они противоречат сложившемуся порядку обеспечения европейской безопасности.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

РБК
Статьи по теме:

Байден пообещал не принимать решений по Украине без ведома Киева (7)

Президенты США и Украины провели телефонный...

Беседа Байдена и Путина: США призывают к дипломатии, Россия требует не разговоров, а результатов (12)

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден...

В Европарламенте призвали к активному участию ЕС в переговорах вокруг Украины (2)

При обсуждении архитектуры безопасности в Европе ЕС...

Беседа Байдена и Путина: США призывают к дипломатии, Россия требует не разговоров, а результатов (5)

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден...

TOP новостей

Утро в Литве выдалось кошмарным: падали люди, с дороги съехала машина дорожных служб

В понедельник утром в столице Литвы ситуация была...

Годовой результат: рейтинг правительства Литвы ухудшился вдвое (12)

В декабре 2020 года к власти в Литве пришло...

Коронавирус в Литве: 1208 новых случаев и 17 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1208 новых...

В Литве бустерной дозой привилась лишь половина врачей: эти данные вызывают вопросы (23)

В Литве бустерной дозой привилась лишь половина...

Полиция сообщила, какие рейды ждут в январе

Литовская полиция сообщила, какие рейды водителей ждут...