Премьер Литвы критикует Запад за собственные красные линии

"Наша проблема в том, что мы очень предсказуемы для России и Путина, потому что мы постоянно говорим им, чего мы не собираемся делать, и сами навязываем себе красные линии, но у Путина никаких красных линий нет", - подчеркнула она. В свете того, что незадолго до беседы бундестаг Германии вновь проголосовал против поставок Украине крылатых ракет большой дальности TAURUS, Шимоните отметила, что решение о поставках Киеву более мощного оружия должно принимать правительство Германии.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подвергла критике западных союзников Украины за то, что они сами устанавливают для себя "собственные красные линии" вместо того, чтобы представить надежный, единый сдерживающий механизм против "империалистических амбиций" российского президента Владимира Путина . Об этом глава литовского правительства заявила в интервью DW в четверг, 14 марта, после встречи в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

Говоря об общей картине российской угрозы для НАТО и Европы, Шимоните указала на то, что "Путин заявлял о готовности к долгосрочной конфронтации с НАТО". По ее словам, мировоззрение Кремля представляет серьезную опасность для стран НАТО, граничащих с Россией и Беларусью, в частности для Литвы, и призвала к созданию надежных сил сдерживания.

Ингрида Шимоните выступает за то, чтобы страны НАТО удерживали расходы на оборону на высоком уровне, а военнослужащие, дислоцированные вдоль границы альянса с Россией, находились в боевой готовности. "Мы должны убедиться, что не только мы верим в статью 5, но и Путин", - подчеркнула премьер-министр Литвы, упомянув о статье 5 договора НАТО о коллективной обороне, которая рассматривает вооруженное нападение на одну из стран альянса как нападение на всех его участников.

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