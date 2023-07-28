28 июля 2023 г. 10:30

Премьер Италии Мелони впервые встретилась с Байденом в США

 
Deutsche Welle
J. Bidenas susitiko su G. Meloni
J. Bidenas susitiko su G. Meloni
ФОТО: EPA - ELTA

Джорджа Мелони в ходе своего первого визита в Вашингтон в статусе премьер-министра Италии обсудила с президентом США Байденом войну в Украине, изменение климата, нелегальную миграцию и иные вопросы.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджа Мелони по итогам встречи в Белом доме вновь заверили Украину в дальнейшем оказании политической, военной, финансовой и гуманитарной помощи стране столько, сколько потребуется. Совместное заявление Байдена и Мелони было опубликовано на сайте Белого дома в четверг, 27 июля.

Помощь Италии и США будет поступать, пока не удастся достигнуть "справедливого и прочного мира при полном соблюдении Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности Украины", говорится в заявлении. Отдельно в документе отмечается "важность предоставления Украине возможности экспортировать продовольствие через Черное море". Главы Белого дома и правительства Италии осудили односторонний выход России из Черноморской зерновой инициативы, а также российские атаки на украинские зернохранилища и транспортную инфраструктуру. Кроме того, Вашингтон и Рим обязуются продолжать координацию по восстановлению Украины.

Визит Мелони в Вашингтон стал для нее первым в статусе премьер-министра Италии. С Байденом они также обсудили экономические отношения между странами, проблемы нелегальной миграции, глобального потепления и вопросы безопасности в различных частях света.

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