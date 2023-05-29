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Премьер-министр Испании Педро Санчес в понедельник, 29 мая, объявил, что распустит парламент и назначит на 23 июля досрочные всеобщие выборы.
Pedro Sanchezas
Pedro Sanchezas
© AFP/Scanpix

"Я принял это решение после того, как увидел результаты вчерашних выборов", - цитирует обращение Санчеса агентство Reuters. По итогу проведенных в Испании 28 мая региональных и муниципальных выборов, в большинстве автономных сообществ победила консервативная Народная партия - основной соперник Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Санчеса.

ИСРП набрала чуть более 6,1 млн или 28,18 процента голосов, в то время как за консервативную Народную партию проголосовали около 6,9 млн или 31,47 процента избирателей. "Хотя вчерашние выборы имели местный и региональный масштаб, смысл голосования несет в себе послание, выходящее за эти рамки. Вот почему, как премьер-министр и глава партии, я лично принимаю результаты", - сказал Санчес. Ранее всеобщие выборы в Испании должны были пройти в конце 2023 года.

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Deutsche Welle

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