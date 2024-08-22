Премьер Индии Моди готов посредничать между РФ и Украиной

„Мы выступаем за диалог и дипломатию, чтобы как можно скорее восстановить мир и стабильность. Индия готова внести в это вклад совместно с дружественными странами“, - сообщил Моди в четверг, 22 августа, в Варшаве, по окончании встречи с главой правительства Польши Дональдом Туском. Кроме того, он заявил о „твердой убежденности Индии в том, что ни одна проблема не может быть решена на поле боя“. Индийский премьер прибыл в Польшу в преддверии визита в Украину.