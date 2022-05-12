Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин сделали совместное заявление о вступлении в Североатлантический Альянс.
"Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс", — говорится в заявлении.
Финляндия имеет общую границу с Россией, которая составляет более тысячи километров. "Мы не можем оставаться беззащитными перед Россией, которая не соблюдает международные законы", — заявляла премьер-министр Санна Марин в интервью японским СМИ.
Вероятно, в ближайшее время также будет оформлена заявка на вступление в НАТО Швеции.
Ранее в НАТО обещали рассмотреть заявки Швеции и Финляндии в ускоренном режиме. Сначала страна получает статус кандидата, а затем парламенте всех 30 государств-членов НАТО должны одобрить принятие нового члена.
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