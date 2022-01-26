Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович принес Киеву извинения за пренебрежительные высказывания хорватского президента Зорана Милановича об Украине. "Я хотел бы извиниться от имени хорватского правительства перед Украиной, одним из первых государств, признавших государство Хорватия (в 1991 году)", - приводит слова Пленковича агентство Hina вечером во вторник, 26 января.

Несколькими часами ранее Миланович заявил, что Украина является "одним из самых коррумпированных государств в мире" и в случае военного конфликта Хорватия выведет оттуда всех своих солдат. "Все это происходит в прихожей России", - добавил глава государства, подчеркнув, что должно быть достигнуто соглашение, которое "учитывает интересы безопасности России".

"Сначала я подумал, что это говорит какой-то российский чиновник", - прокомментировал премьер Пленкович высказывания Милановича, напомнив, что в Украине нет хорватских солдат. По словам премьер-министра, контингент хорватских офицеров недавно по графику вернулся из Польши, где находился в составе сил НАТО. Хорватия придерживается своих союзнических обязательств, подчеркнул Андрей Пленкович.

Хорватия получила независимость в 1991 году в ходе распада Югославии. С 2009 года она является членом НАТО, а с 2013 года входит в ЕС.