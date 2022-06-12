aA
Даже в случае отказа ЕС предоставить Грузии статус кандидата Тбилиси продолжит политику мира, стабильности и развития, а также сближения с Евросоюзом, заявил Ираклий Гарибашвили.
Iraklis Garibašvilis
Iraklis Garibašvilis
© AP / Scanpix

Грузия не откажется от курса евроинтеграции, даже если Брюссель не предоставит ей статус кандидата на вступление в ЕС, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. "Мы твердо будем продолжать политику мира, стабильности и развития, не изменим объявленного курса на интеграцию с Европой. Присвоение статуса кандидата по членству в Евросоюз во многом является символическим и не дает никаких благ и привилегий", — указал он, выступая перед журналистами в субботу, 11 июня.

По его словам, грузинам важно узнать о мнении европейцев. Глава правительства Грузии выразил надежду на "достойное и справедливое отношение". Гарибашвили назвал свою страну лидером среди стран Восточного партнерства в выполнении обязательств в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.

Комментируя принятую Европарламентом резолюцию о давлении на СМИ в Грузии, он заявил, что "в ней много оценок, не соответствующих реальности". "Я считаю, что данная резолюция политизированная и несправедливая", — отметил он.

Еврокомиссия выступит с оценкой по заявкам Киева и Тбилиси

В тот же день в Киев прибыла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен для переговоров о получении Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС. "Мы подведем итоги совместных усилий, необходимых для восстановления, и прогресса Украины на ее европейском пути. Это будет учитываться в нашем заключении, которое мы представим в ближайшее время", — заявила она.

Ожидается, что на предстоящей неделе Еврокомиссия обнародует свое заключение о возможности предоставить Украине и Грузии статус кандидатов на членство в ЕС. Окончательное решение должно быть единогласно одобрено всеми странами, входящими в Евросоюз. Планируется, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС 23-24 июня.

На данный момент у стран ЕС нет единства по этому вопросу. В частности, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванных собеседников, что против предоставления Украине данного статуса выступают Дания и Нидерланды. При этом получение статуса страны-кандидата не означает будущего положительного решения о возможности вступления в ЕС.

Так, Турция получила этот статус еще в 1999 году. Украина подала заявкупосле начала российского вторжения в конце февраля, в начале марта аналогичный шаг сделали Грузия и Молдова.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Для сомневающихся по поводу четвертой дозы прививки от коронавируса - разъяснение экспертов: стоит ли и когда

Тем, кто сомневается, продолжать ли прививаться от...

Лариса Артюгина: в России сейчас убеждены, что делают все правильно, - вот в чем ужас ситуации

Четыре года назад украинский режиссер, сценарист и...

Депутат ЕП от Литвы: указ Лукашенко представляет серьезную угрозу (1)

Европейский парламент (ЕП) недавно сосредоточил...

Политолог: архитекторы внешней политики Литвы ставят перед собой великие цели, но не могут позаботиться об их эффективной реализации

Какие ошибки совершает Литва во внешней политике, к...

Gintautas Mažeikis

Профессор заговорил об опасном прецеденте: после абсурда в российской Думе может ожидать следующий шаг

Очень серьезным прецедентом может стать...