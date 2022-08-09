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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала запретить выдавать туристические визы россиянам. Об этом она написала в социальных сетях.
Kaja Kallas
Kaja Kallas
© AFP / Scanpix

"Хватит выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы - это привилегия, а не одно из прав человека. Воздушное сообщение с Россией закрыто. Это значит, что пока страны Шенгена выдают визы, соседи России несут на себе всю тяжесть (Финляндия, Эстония, Латвия — единственные точки въезда). Пора покончить с туризмом из России", - призвала Каллас.

Ранее к этому же призвал президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский — Западу: Всех россиян отправьте в Россию

"Самые важные санкции — это закрыть границы, потому что россияне захватывают чужую территорию", — заявил Зеленский, добавив, что граждане РФ должны жить у себя на родине, пока не изменят свой подход, сообщала русская служба Би-би-си.

"О каких бы россиянах ни шла речь, отправьте их обратно в Россию, — настаивает Зеленский. — Тогда они поймут. Тогда они скажут: мы не имеем никакого отношения к этой войне. Весь народ не может нести ответственность, разве не так? Может. Именно этот народ выбрал такую власть и не борется с ней, не спорит с ней, не кричит на нее".

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