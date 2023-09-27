Премьер Эстонии призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала другие государства - члены НАТО значительно увеличить расходы на оборону по примеру стран Балтии. Она напомнила, что Эстония намерена в будущем году выделить на эти цели 3,2% ВВП. "И это то, к чему я призываю и на уровне НАТО", - заявила Каллас в интервью агентству dpa в преддверии ежегодной Балтийской конференции по обороне (Annual Baltic Conference on Defence/ABCD), которая откроется в Таллинне в среду, 27 сентября.

Важной темой конференции станет ситуация с безопасностью в балтийском регионе на фоне продолжающейся войны России против Украины. "Вспомните 1988 год, когда все союзники по НАТО выделяли на оборону более 2% своего ВВП. Почему? Потому что они серьезно относились к опасности", - подчеркнула Каллас. Она добавила, что сегодня эта опасность стала еще больше, чем во времена холодной войны, поскольку "война вернулась в Европу".