"Не следует вести переговоры с террористами, потому что это им выгодно. В долгосрочной перспективе мы заплатим более высокую цену", — такое заявление сделала Каллас в интервью британской газете The Telegraph, комментируя перспективу начала подобных переговоров. Беседа состоялась несколькими днями ранее на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге.

"Что касается Путина, то он, конечно, является военным преступником и должен понести наказание за совершенные им преступления агрессии", — подчеркнула глава эстонского правительства.

При этом Каллас выразила беспокойство в связи с тем, что западные союзники могут склонить Украину к "преждевременным мирным переговорам, начать которые они (украинцы) не готовы".

По словам эстонского премьера, у Запада имеется "совсем иное понимание" того, что мир может означать для стран, находившихся ранее за железным занавесом. "Для половины Европы окончание Второй мировой войны означало мир, означало процветание", — пояснила она. — На другой стороне Европы мир означал зверства, пытки и массовые депортации".

Как пишет The Telegraph, матери Каи Каллас было всего шесть месяцев, когда по приказу советской власти ее семью погрузили в вагон для перевозки скота и депортировали в Сибирь. Она вернулась в Эстонию лишь в возрасте десяти лет.

По состоянию на август Эстония направила Киеву военную помощь на сумму 250 миллионов евро, включая противотанковые ракеты Javelin, гаубицы, противотанковые мины, гранатометы, боеприпасы и транспортные средства.

По данным The Telegraph, ни одна страна в мире не предоставила Украине больше военной техники в процентном отношении к ВВП на душу населения, чем Эстония.

На саммите ЕПС в Праге Кая Каллас повторила свои требования предоставить Украине еще больше вооружений со стороны ЕС и ввести новые санкции в отношении России.

С инициативой создания новой организации "для политического сотрудничества, сотрудничества по безопасности, энергетического сотрудничества" в Европе — Европейского политического сообщества — выступил президент Франции Эмманюэль Макрон в мае 2022 года, после того как Украина подала заявку на вступление в ЕС.

В первом саммите ЕПС, открывшемся в Праге 6 октября и проходившем параллельно с неформальным саммитом ЕС, приняли участие лидеры 44 государств, в том числе Турции, Украины и Косово. Россия и Беларусь на него приглашены не были.