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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью изданию The Guardian заявила, что Европа слишком зависит от поставок энергоносителей из России, а Германия должна признать, что газопровод "Северный поток — 2" никогда не был чисто экономическим проектом, сообщает rus.Delfi.ee.
Estijos ministrė pirmininkė Kaja Kallas
Estijos ministrė pirmininkė Kaja Kallas
© Scanpix

Несмотря на то, что из Германии поступают четкие сигналы о том, что в случае российской агрессии на Украине строительство газопровода "Северный поток — 2" будет остановлено, премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила в международных СМИ пожелание навсегда приостановить этот международный проект.

"Мы уже много лет говорим, что "Северный поток" — это геополитический проект, а не экономический. Если вы связаны с кем-то, то человек, находящийся на другой стороне, может причинить вам боль. Это нехорошо ни для Европы в целом, ни для европейской энергетической безопасности. Такие связи могут быть дестабилизирующими", — сказала Каллас.

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Она отметила, что в Европе уже много лет говорят о газовой зависимости от России. Но, по ее словам, если посмотреть на цифры, зависимость от России не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. "Это вызывает серьезную озабоченность", — сказала Каллас, добавив, что Европе необходимо уменьшить свою зависимость от российского газа.

Недавно власти Эстонии выразили готовность отправить на Украину оружие, полученное из Германии, в частности гаубицы, однако власти ФРГ еще не приняли окончательного решения по этому вопросу. По словам премьер-министра Эстонии, неправильно полагать, что запрет на отправку оружия способствует деэскалации конфликта. "Украина не намерена нападать на Россию", — сказала она. "Им нужно оружие, чтобы защитить свою страну. Это защитное оружие, которое применялось бы против агрессии".

Каллас добавила, что внимательно следит за дебатами в Германии о роли страны в сфере безопасности и отношениях с Россией. Она добавила, что сейчас все пытаются понять, в каком направлении будет работать новое немецкое правительство.

По утверждениям премьер-министра Эстонии, Германия является так называемым крупным игроком, многолетним лидером которого была Ангела Меркель, и все знали, как она себя ведет и каковы ее политические взгляды. Кая Каллас считает, каждая смена правительства приводит к временной неразберихе или так называемому промежуточному периоду, прежде чем правительство начнет работать должным образом.

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