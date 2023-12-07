Премьер Эстонии попыталась изменить позицию Орбана по Украине

 
Украинская правда
Kaja Kallas
Kaja Kallas
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас провела телефонный разговор с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном, во время которого, в частности, обсуждались вопросы Украины.

Во время разговора Каллас обсудила с Орбаном общие вопросы безопасности, включая безопасность границ ЕС.


"Перед саммитом Европейского совета я подчеркнула важность нашей дальнейшей долгосрочной поддержки Украины. Расширение ЕС – это также наша оборона и политика безопасности", подчеркнула Кая Каллас.

Венгрия системно блокирует в Евросоюзе принятие любых связанных с Украиной решений – от начала переговоров о вступлении в ЕС до одобрения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

7 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил венгерского премьера для поиска компромисса относительно начала переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС.

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Украинская правда
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