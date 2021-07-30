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Правительство Эстони на вчерашнем кабинетном совещании обсудило ситуацию на границе Литвы и Республики Беларусь и одобрило предложения министра обороны о том, как в сотрудничестве трех Балтийских стран помочь Литве.
Kaja Kallas
Kaja Kallas
© AFP / Scanpix

По словам премьер-министра Каи Каллас, атака на Литву затрагивает также Эстонию и Латвию. В ближайшее время премьер-министр планирует обсудить пути разрешения кризиса со своими коллегами из стран Балтии. ”Волна беженцев, захлестнувшая Литву, является организованной гибридной атакой, и она затрагивает все Балтийские страны. Мы всесторонне поддерживаем Литву”, — сказала Каллас.

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По словам министра обороны Калле Лаанета, ситуацию еще усложняют начинающиеся крупные российско-белорусские военные учения ”Запад 2021” и подразделения, который будут в этот период стянуты к границам Балтийских стран. Лаанет отметил, что Эстония до сих пор оказывала Литве помощь практического плана. ”Мы передали проволочное заграждение, необходимое для укрепления границы, также в Литве работает направленное Министерством внутренних дел подразделение ESTPOL5. Кроме того, мы отправили в Литву системы дронов, предоставленные Силами обороны, и готовы предоставить помощь по проведению тендеров и приобретению дополнительного проволочного заграждения”, — сказал министр обороны.

Кроме того, под руководством Министерства иностранных дел будут усилены сотрудничество и контакты в различных форматах для обеспечения международной поддержки, также планируется обсудить с Литвой дальнейшие возможные шаги против организующих незаконную миграцию лиц и организаций. Под руководством Госканцелярии будет составлена межведомственная программа действий в поддержку правительства Литвы.

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