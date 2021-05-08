Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил страны ЕС рассмотреть возможность высылки "хотя бы по одному российскому дипломату" в знак солидарности с Прагой на фоне роста напряженности в ее отношениях с Москвой. Об этом в субботу, 8 мая, сообщило издание České noviny.
Как в свою очередь уточнило "Радио Прага", лидеры стран-членов Евросоюза 7 мая на неформальном саммите в португальском Порту обсудили ситуацию со взрывом боеприпасов на складе во Врбетице в октябре 2014 года, в котором премьер Чехии винит офицеров российской военной разведки.
К обсуждению подключились Меркель и Макрон
По данным České noviny, в Португалии состоялись достаточно длительные дебаты на этот счет, в ходе которых, в частности, выступили канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Мы всегда должны понимать, что когда нападению подверглось одно из государств-членов (сообщества. - Ред.), - это, собственно, нападение на всех", - заявил Бабиш.
Поскольку речь шла о неформальном саммите, никаких письменных заявлений на этот счет сделано не было, уточняет České noviny. Ожидается, что более широкое обсуждение перспектив развития отношений с Россией состоится на саммите ЕС 25 мая. Как к призыву Бабиша отнесутся другие государства, он рассчитывает увидеть уже в ходе этой встречи на высшем уровне.
Дипломатический скандал между Прагой и Москвой
Дипломатический скандал между Россией и Чехией разгорелся после того, как 17 апреля Андрей Бабиш и министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек сообщили о доказательствах причастности российской военной разведки ГРУ к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов.
В свою очередь, Москва отвергла все выдвинутые против нее обвинения и заявила о высылке 20 чешских дипломатов.
В знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслали также Словакия, Литва, Латвия и Эстония. Со своей стороны, Болгария объявила в конце апреля одного из сотрудников российского посольства в Софии персоной нон-грата в связи с подозрениями в причастности спецслужб РФ к четырем взрывам на военных складах и заводах, случившимся в период с 2011 по 2020 годы.
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