Представителя России впервые не избрали в состав суда ООН

Представитель России Кирилл Геворгян, входивший в состав судей Международного суда ООН в Гааге с 2015 года, не был переизбран на второй срок. В ходе голосования, проходившего в Генеральной ассамблее ООН в четверг, 10 ноября, он проиграл представителю Румынии Богдану-Лучиану Ауреску, которого поддержали 117 членов Генассамблеи.

Советские и российские судьи были в составе судебного органа Организации объединенных наций с 1946 года. Таким образом, впервые в Международном суде ООН не будет российского представителя.

Кроме Ауреску в Международный суд ООН были избраны еще три новых судьи - Сара Халл Кливленд (США), Хуан Вердуско (Мексика) и Дире Тлади (Южная Африка), а также переизбрана одна действующая судья, представительница Австралии Хилари Чарльзуорт.

Международный суд ООН состоит из 15 судей, срок полномочий которых составляет девять лет. При этом каждые три года проводятся выборы на пять освобождающихся мест. Запрета на несколько сроков подряд не существует.