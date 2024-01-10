Представители военных США и Китая провели двухдневные переговоры

Речь идет о новых контактах двух стран с тех пор, как они договорились возобновить отношения между вооруженными силами двух стран.

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в конце прошлого года договорились о возобновлении контактов между военными, которые были прерваны Пекином после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

В ходе 17-го раунда переговоров заместитель помощника министра обороны по Китаю, Тайваню и Монголии Майкл Чейз встретился с заместителем директора офиса Центрального военного комитета по международному военному сотрудничеству генерал-майором Сун Яньчао.

"Стороны обсудили оборонные отношения США и КНР, и Чейз подчеркнул важность поддержания открытых линий связи между военными, чтобы не допустить перерастания соперничества в конфликт", – отмечается в заявлении Пентагона.