Представители католической церкви в Германии совершили коллективный каминг-аут

Как уточняется в сообщении, среди раскрывших свою принадлежность к ЛГБТК+ есть священники, пасторы-референты и руководители католических общин, преподаватели и преподавательницы религиозных школ, сотрудники и сотрудницы церковной администрации.

Требования участвующих в акции



Согласно требованиям принявших участие в акции, католическая церковь должна прекратить использовать сексуальную ориентацию и гендерную идентификацию как повод для увольнения, кроме того, дискредитирующие заявления в отношении пола и сексуальности должны быть исключены из церковного учения.

По словам священника Бернда Мёнкебюшера, который в 2021 году инициировал благословение для гомосексуальных пар, акция каминг-аута в церковной среде была вдохновлена примером прошлого года, когда 185 немецких актрис и актеров рассказали, что они геи, лесбиянки, бисексуалы, транс- квир-, интерсекс- и небинарные люди.

Уполномоченный правительства по квир-сообществу



Ранее, 16 января, сообщалось, что в Германии впервые в истории появился уполномоченный федерального правительства по имплементации сексуального и гендерного многообразия - им стал депутат бундестага от "зеленых" Свен Леман. Сфера его деятельности - совместная работа с министерствами ФРГ по проектам, касающимся ЛГБТК+. Кроме того, Леман будет отвечать за национальный план действий в области сексуального и гендерного многообразия.



Католическая церковь и квир-сообщество



В марте 2021 года Конгрегация доктрины веры в Ватикане признала "присутствие позитивных элементов" в однополых отношениях, но подчеркнула, что такие партнерства, тем не менее, не могут на полном основании "стать объектом церковного благословения".

В октябре 2020 года глава католической епархии Дрезден-Мейсена епископ Хайнрих Тиммереверс призвал изменить отношение католической церкви Германии к верующим гомосексуалам и однополым бракам.