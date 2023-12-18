Представители ХАМАС тайно провели переговоры в Турции

В ней участвовали зампредседателя политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, экс-глава группировки Халед Машаль и ряд других высокопоставленных представителей, сообщила израильская радиостанция Kan в понедельник, 18 декабря. В ходе встречи обсуждались дальнейшие шаги ХАМАС в конфликте с Израилем.

Как отмечает радиостанция, руководители ХАМАС приняли решение встретиться лично из опасений, что израильские спецслужбы могут получить доступ к сказанному в ходе переговоров, если они будут проводиться в дистанционном формате. По сведениям Kan, на встрече в Турции, в числе прочего, обсуждались действия боевиков в секторе Газа и Ливане, а также новая сделка по обмену заложниками.