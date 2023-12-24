Представители ЕС и Британии призвали усилить поддержку Украины

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в интервью The Guardian в частности заявил, что российский президент Владимир Путин, по его мнению, "решил продолжать войну до окончательной победы". По словам Борреля, "если мы не изменим курс быстро, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину выиграть войну в Украине". Какие конкретно шаги имеет в виду Боррель, неясно. На саммите ЕС в декабре 2023 году из-за позиции Венгрии Евросоюз не смог согласовать выделение на помощь Украине 50 миллиардов евро. К этому вопросу лидеры стран ЕС вернутся в январе.

По мнению Борреля, возможная победа России в Украине поставит под угрозу само существование ЕС. Он подчеркнул, что Россия всегда была "империей", а не национальным государством, и, следовательно, представляет собой угрозу своим соседям и в конечном счёте Европе.