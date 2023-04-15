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Зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства появится в Украине после Пасхи, заявил спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Представитель ВВС Украины Юрий Игнат: Украина получит Patriot после Пасхи
© JAV Karinių oro pajėgų nuotr.

Он не уточнил, кода именно комплекс будет развернут и начнет боевое дежурство. "Когда собьет первый российский самолет, тогда и узнаете", - цитирует его слова агентство УНИАН.

Большинство православных христиан отмечают Пасху 16 апреля.

В американских секретных документах, утекших в интернет в начале апреля, содержится информация о состоянии украинских систем противовоздушной обороны.

В одной из записок говорится, что при нынешнем темпе расходования, ракеты к "Букам" у украинцев должны практически закончиться к 31 марта, а ракеты к С-300 - ко 2 мая. Там же говорится, что ПВО на 89% опираются на советские "Буки" и С-300.

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Кроме комплексов среднего радиуса действия украинцы используют многочисленные системы ближнего радиуса, в том числе переносные и мобильные ЗРК, а также артиллерийские комплексы.

Украина ожидает поставок не только Patriot, но также системы NASAMS и Iris-T, а также боеприпасы к ним.

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