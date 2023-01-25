Представитель ВСУ подтвердил потерю Соледара

"После месяцев трудных боев украинские вооруженные силы вышли оттуда, […] чтобы отступить на подготовленные позиции", — указал Череватый. Дату вывода из города подразделений ВСУ он не назвал.
Российское министерство обороны заявило о взятии Соледара 13 января, однако украинская сторона опровергала потерю города. Как отмечает агентство AFP, взятие города стало первым существенным успехом российской армии после череды поражений в последние месяцы.
Разведка ФРГ: ВСУ и россияне несут в Бахмуте значительные потери
Полный контроль над этим городом может осложнить ситуацию для частей ВСУ, держащих на протяжении нескольких месяцев оборону в соседнем Бахмуте. Федеральная разведывательная служба Германии (BND) в закрытом докладе для экспертов бундестага по вопросам политики безопасности сообщила о значительных потерях, которые несут ВСУ в боях за Бахмут, сообщил 21 января журнал Der Spiegel со ссылкой на источники. По данным немецкой разведки, украинская армия ежедневно теряет в боях за город трехзначное число солдат.
В BND предупредили, что взятие Бахмута Россией будет иметь серьезные последствия, поскольку позволит вооруженным силам РФ продвинуться дальше вглубь Украины. В докладе разведка отметила, что российские силы действуют под Бахмутом "с беспощадной жестокостью", "бросают солдат вперед, как пушечное мясо", а "высокие потери в собственных рядах, видимо, не влияют на тактику ведения боя".
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