США подтвердили приверженность принципам суверенитета

Предварительные переговоры российской делегации, возглавляемой Сергеем Рябковым, и американской делегации во главе с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман продолжались два часа.

"Потрясающе. Разговор был сложный, он не может быть легким. В принципе, деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря", — сказал Рябков журналистам по окончании делового ужина.

В свою очередь официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс рассказал, что в ходе беседы с Рябковым Шерман "подчеркнула приверженность Соединенных Штатов международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать свои собственные союзы". При этом речь шла об Украине и ее стремлении вступить в НАТО.

Госдеп намерен обсуждать европейскую безопасность с участием европейцев

Шерман также подтвердила, что Соединенные Штаты готовы приветствовать подлинный прогресс в диалоге с Россией путем дипломатии, говорится в сделанном Прайсом заявлении. "США на встрече с Россией по стратегической стабильности готовы обсуждать некоторые двусторонние вопросы, но не будут говорить о безопасности в Европе без участия самих европейцев", — подчеркивается далее в заявлении Госдепа США.

Переговоры по гарантиям безопасности рассматриваются как первый шаг к возобновлению диалога. Отношения между США и Россией в очередной раз ухудшились из-за того, что она разместила около 100 000 военнослужащих у границ с Украиной, и на Западе возросла обеспокоенность в связи с возможным военным вторжением войск РФ в соседнюю страну.

Россия против расширения НАТО на восток



Правительство президента России Владимира Путина представило список своих требований, например, потребовало гарантий того, что НАТО не будет стремиться к дальнейшему расширению на восток в такие бывшие советские республики, как Украина или Грузия.

Отвечая на вопрос журналистов, готова ли Россия к компромиссу, Сергей Рябков сказал: "Американцы должны быть готовы к компромиссу".

Двусторонние переговоры США с РФ намечены на 10 января в Женеве. 12 января состоится заседание Совета НАТО — Россия в Брюсселе, а 14 января пройдут консультации в Вене на встрече Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).