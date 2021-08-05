Представитель МИД Ирака призвал своих граждан "не становиться мишенью для торговли людьми"

"Еще раз призываем всех иракцев не становиться мишенью для сетей контрабанды и торговли людьми", - заявил он в распространенном в четверг пресс-релизе.
Он заявил это после того, как в среду белорусские пограничники сообщили о смерти гражданина Ирака в приграничном районе.
Минские официальные ведомства заявляют, что в Беларусь мужчина прибыл из Литвы. Они также заявляют, что в тот день Литва развернула еще несколько десятков мигрантов, у которых были телесные повреждения.
"Посольство в Москве внимательно следит за расследованием смерти гражданина Ирака на белорусско-литовской границе", - заявил А. аль Саххаф.
Литовские пограничники заявили, что не получили информации о происшествии от коллег из Беларуси, и узнали от этом из прессы.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что за то, что происходит в Беларуси, отвечают власти данной страны. Так она прокомментировала сообщения минского режима о смерти иракца в приграничном районе.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4 тысяч мигрантов.
Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Меры по разворачиванию мигрантов значительно снизили количество нелегально пересекающих границу с территории Беларуси.
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